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Мел Гибсон присоединился к актерскому составу приквела «Джона Уика»
Общество
Мел Гибсон присоединился к актерскому составу приквела «Джона Уика»
 /  кадр из фильма Патриот

Лос-Анджелес, 19 октября. Мел Гибсон сыграет одну из главных ролей в приквеле «Джона Уика». Он будет выпущен в формате мини-сериала и получит название «Континенталь», сообщило издание Deadline.

Сюжет расскажет о персонаже по имени Уинстон Скот (в оригинальной трилогии эту роль исполнил Иэн Макшейн), который решил захватить отель, служащий местом пересечения самых опасных киллеров мира. Кому достанется роль молодого Скота, пока не известно.

Гибсон же сыграет персонажа по имени Кормак. Какие-либо детали его личности тоже не раскрываются.

Режиссер Чад Стахелски и сценарист Дерев Колстад будут по совместительству и продюсерами. Шоураннерами проекта выступили Грег Кулидж и Кирк Уорд. Всего в сериале будет три серии по 90 минут.

В скором времени также ожидается приквел «Человека-муравья». Эванджелин Лилли, исполнившая роль Осы, посчитала сценарий фильма лучшим из франшизы.

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