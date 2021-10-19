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Евгений Стычкин рассказал о непростых съемках в сериале «Алиби» со своей женой

  /   Обновлено: 19 октября 2021 08:44
Общество
Евгений Стычкин рассказал о непростых съемках в сериале «Алиби» со своей женой
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Москва, 19 октября. Евгений Стычкин сыграл главную роль в новом сериале «Алиби», который вышел на Первом канале. В картине также снималась его жена Ольга Сутулова. Актер рассказал, как проходило создание нового проекта.

Сутулова является женой Стычкина не только в реальной жизни, но и на экране. В сериале актеры играют супружескую пару. По сюжету, главный герой Петр Решетников (Евгений Стычкин) владеет агентством по предоставлению алиби, куда обращается его жена (Ольга Стычкина), чтобы скрыть измену.

Режиссер сериала Нурбек Эген назвал пару Евгения и Ольги одной из самых талантливых своего поколения. Также он рассказал, что идея снять реальных мужа и жену в кинокартине стала приятным сюрпризом для всех. Стычкин признался, что играть любовь на экране с человеком, которого давно знаешь, является «другим уровнем близости».

«И ты не понимаешь точно: твой партнер так точно играет или в определенной степени подключается, произнося определенные реплики. Словом, опыт совместных съемок вышел не простым, но очень интересным», — отметил актер.

По его словам, десять лет брака в реальной жизни с Ольгой Сутуловой сыграли роль. Они преподнесли в сериал свои личные семейные наработки, что улучшило сценарий, признался Евгений.

Ранее стало известно, что российский мистический триллер «Сны Алисы» режиссера Андрея Джунковского попал в основной конкурс международного фестиваля Canneseries.

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алиби евгений стычкин ольга сутулова
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