Пенсионер из Бурятии своими руками создает точные копии летательных аппаратов

Любовь к деталям и кропотливость — эти две составляющие идут с Леонидом Симухиным рука об руку всю жизнь. Еще в детстве он обнаружил в себе тягу к моделированию. В ход шли в основном картонные коробки, из которых юный инженер мастерил танки, самолеты и вертолеты. С годами интерес к созданию маленьких копий больших аппаратов креп, коллекция росла, а взгляд моделиста неумолимо устремлялся в космос.

«Первую космическую модель я собрал в конце семидесятых, но это было так, начало, а потом они сломались, поломались, пропали. Опять вернулся уже после выхода на пенсию. Первую модель корабля «Восток» я собрал в 2013 году, там уже был глубокий подход к изучению всего материала. На изготовление с поиском у меня ушел год», — поделился воспоминаниями Леонид.

Однажды хендмейдеру посчастливилось встретить моделистов-единомышленников. В то время Леонид работал на приборостроительном заводе и испытывал недостаток в поиске информации и материалов для своего хобби. Компания стала собираться вместе, молодые люди делились опытом, идеями, демонстрировали друг другу свои макеты и стали выписывать специальную литературу. Процесс получил импульс, а с появлением интернета — доступ к широкому спектру деталей, необходимых для более точного формирования элементов конструкций.

«Процесс этот интересный, получаешь много новой информации. Приходилось действительно перелопачивать огромный пласт информации. Написано много, а когда начинаешь разбирать, то там практически 80% — это шелуха», — рассказал о сложностях своего хобби моделист.

По словам Леонида, процесс моделирования приносит ему массу удовольствия. Особенно радует, когда задуманное претворяется в жизнь. Гордость коллекции инженера — лунные корабли, космические станции, а также инсталляция, посвященная первым космонавтам.