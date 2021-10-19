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Астрофизик Лоеб представил теорию создания Вселенной в лаборатории
Технологии
Астрофизик Лоеб представил теорию создания Вселенной в лаборатории
wikipedia.org

Кембридж, 19 октября. Вселенную могли создать в лаборатории высокоразвитые формы жизни. Такую теорию представил бывший председатель кафедры астрономии Гарвардского университета, астрофизик Эви Лоеб.

Создание Вселенной остается самой большой загадкой в истории. Ученые высказывают различные предположения, что же произошло до Большого взрыва и откуда взялась Вселенная.

Астрофизик представил гипотезу, в которой совмещены религиозные представления о Создателе и научные идеи физики. Теория квантовой гравитации еще не была построена на Земле. Однако Лоеб считает, что некая развитая цивилизация имеет технологии, с помощью которых возможно было создать Вселенную благодаря квантовому туннелированию из ничего. Ученый отнес эти высокоразвитые формы жизни к классу А, которые обладают неограниченными ресурсами и независимостью.

Если теория астрофизика окажется верна, то возможно предположить, что Вселенная, в которой живут развитые высокотехнологичные существа, является биологической.

Ранее физики из Германии допустили существование пяти измерений во Вселенной. По словам ученых, пятое измерение является пространственным, а не временным.

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