Певец Тони Беннетт вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Вашингтон, 19 октября. Американский певец Тони Беннетт и его коллега Леди Гага выпустили альбом Love for Sale, который помог артисту снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Энтони Бенедетто известен как эстрадный исполнитель традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. Его первый хит был исполнен в 1951 году. За свою карьеру он выступал с такими культовыми исполнителями как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, но сохранил свою популярность до наших времен за счет приверженности классическому стилю и дуэтам с молодыми музыкантами. Об этом сообщает Fox News.

Одним из соавторов его песен стала Леди Гага. Вместе с ней Беннетт в 2014 году выпустил альбом Cheek to Cheek. В начале октября музыканты представили еще одну пластинку — Love for Sale, что сделало Тони самым возрастным певцом в истории. На момент релиза альбома ему было 95 лет и 60 дней.

«Спасибо всем моим поклонникам!», — заявил музыкант на видео, когда стало известно, что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Это уже пятое достижение певца. Он попадал в топ-20 лучших альбомов Великобритании спустя 39 лет. Также он является самым возрастным человеком, вошедшим в британские чарты. Ему принадлежит рекорд по самой продолжительной перезаписи одного и того же сингла. Всего Тони профессионально выступает на протяжении 70 лет и был награжден наградой «Грэмми» 19 раз.

«Я вижу маленького мальчика каждый раз, когда пою с ним, и это просто делает опыт пения таким свободным. Наш альбом — о двух душах, поющих вместе. Я также впитываю всю его мудрость. Мудрость всех его лет», — рассказала Леди Гага о коллеге.

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