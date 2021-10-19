«Этот день в истории». Что произошло 19 октября, праздники, факты, люди

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Лицеисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня учеников ждет прекрасный день, с творческими уроками, торжественными и праздничными мероприятиями, ну и конечно же лицейским балом. Любителей балета приглашаем в мир танцев. Специально для вас в 13:00 по московскому времени начинается шестичасовая онлайн-трансляция. Своими глазами вы сможете увидеть репетицию «Проекта Данте». Так же, представится возможность взглянуть на трехчасовую программу фрагментов репетиции Большого театра с постановками «Арлекинады» и «Ромео и Джульетты».

Сегодня отмечает свой день рождения российский комедийный актер кино и КВН Арарат Кещан. «Смешить — это вообще не просто» Пожелаем Арарату творческих успехов и побольше веселых шуток.

Чем еще запомнится 19 октября, узнаете в новом выпуске «Это день в истории»