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Лента
19 октября 09:55
09:55
Экономика
Компания «Башнефть» откроет три нефтяные скважины в ближайшее время
09:53
Общество
Остановит ли судебный запрет деятельность экстремистов из «Мужского государства»
09:51
Политика
Бывший омбудсмен Украины заявила о пользе «СП-2» для участников его сертификации
09:49
Армия
Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое
09:49
Политика
Премьер-министр Японии завершил рабочую поездку после запусков ракет со стороны КНДР
09:48
Общество
Жители Мурманска сообщили о первом снеге в городе
09:47
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Александр Дьяченко признался, что не узнавал себя в зеркале после COVID-19
09:47
Армия
Власти ДНР сообщили о минометном обстреле донецкого поселка Спартак со стороны ВСУ
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Бастрыкин поручил проверить работу следователя из Ленобласти по делу о гибели мужчины
09:47
Происшествия
Оползни унесли жизни шести человек на севере Индии
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«Этот день в истории». Что произошло 19 октября, праздники, факты, люди
Общество

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Лицеисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня учеников ждет прекрасный день, с творческими уроками, торжественными и праздничными мероприятиями, ну и конечно же лицейским балом. Любителей балета приглашаем в мир танцев. Специально для вас в 13:00 по московскому времени начинается шестичасовая онлайн-трансляция. Своими глазами вы сможете увидеть репетицию «Проекта Данте». Так же, представится возможность взглянуть на трехчасовую программу фрагментов репетиции Большого театра с постановками «Арлекинады» и «Ромео и Джульетты».

Сегодня отмечает свой день рождения российский комедийный актер кино и КВН Арарат Кещан. «Смешить — это вообще не просто» Пожелаем Арарату творческих успехов и побольше веселых шуток.

Чем еще запомнится 19 октября, узнаете в новом выпуске «Это день в истории»

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