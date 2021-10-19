Произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Москва, 19 октября. Пользователи российской соцсети «ВКонтакте» утром во вторник пожаловались на сбои.

Всего на 07:40 по Москве был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях на сайте vk.com. Информация приводится на портале Downdetector.

Большинство сообщивших пожаловались на проблемы в работе приложения (41%), 39% — на проблемы в работе сайта. Еще 20% пожаловались на проблемы с подключением к серверу соцсети.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Воронеже, Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Соцсеть «ВКонтакте» пока не прокомментировала произошедшее.

4 октября пользователи сообщили о неполадках в функционировании социальной сети «ВКонтакте» и ряда других популярных сервисов. Данные приводил портал Downdetector.