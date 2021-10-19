Риз Уизерспун призвала Disney создать принцессу-инвалида

Лос-Анджелес, 19 октября. Голливудская актриса Риз Уизерспун призывает компанию Walt Disney ввести в свою вселенную принцессу-инвалида, поскольку это поможет внести разнообразие в кинематограф.

В последние годы крупная кинокомпания следует современным трендам и вводит в свои фильмы и мультфильмы персонажей различной сексуальной ориентации, а также расовой и этнической принадлежности. Последней подобной работой стало анимационное фэнтези «Райя и последний дракон». Об этом сообщает издание CinemaBlend.

Однако фанаты фильмов Disney требуют еще большего разнообразия. Защитница прав инвалидов и писательница Ханна Дивини создала петицию, в которой призвала студию создать принцессу-инвалида. Уизерспун высказалась в ее поддержку.

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«Я пишу вам это сообщение как молодая женщина, которая всегда любила фильмы Disney, но никогда не видела себя в них. Создание принцессы-инвалида (мы знаем, насколько влиятельны эти персонажи) дало бы миллионам детей по всему миру бесценный шанс увидеть, как они переживают приключения, живут насыщенной жизнью и становятся героями своих собственных историй», — отметила актриса.

Она добавила, что кинокомпания должна стать ориентиром и для детей без инвалидности. Так они смогут понять, насколько ценна их жизнь.

Ранее стало известно, что компания Disney объявила о переносе премьер 11 фильмов, восемь из них создаются Marvel Studios. В список попали все супергеройские блокбастеры, кроме «Вечных».