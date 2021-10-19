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Бенедикт Камбербэтч объяснил выбор новой роли тягой к затворничеству
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч объяснил выбор новой роли тягой к затворничеству
Кадр из сериала «Шерлок»

Москва, 19 октября. В новом фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна» актер Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, одержимого кошками.

Эксцентричный и неординарный художник Викторианской эпохи Луис Уэйн прославился на весь мир своими картинами, изображающими различные сценки из кошачьей жизни. Главная задача режиссера Уилла Шарпа состояла в том, чтобы добиться субъективности, попробовать показать мир, каким его видел художник, сквозь призму его искусства.

«Каюта, которую затапливает в воображении героя, затапливалась водой по-настоящему. Или когда у Луиса нервный срыв и он писается в штаны, я в этой сцене стою, залитый своей собственной мочой», — поделился Камбербэтч в интервью для «Лента.ру».

При жизни, согласно сценарию, художник получил совет не терять связь с миром посредством своих картин. На вопрос журналиста, каким образом Камбербэтч сохраняет связь с реальностью, актер ответил, что любит проводить время с семьей, и нет ничего лучше, чем «побыть с ними на природе, более-менее спрятавшись от всего мира».

Также 1 декабря состоится премьера драмы «Власть пса» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он сыграет одного из двух братьев, вступивших в драматические взаимоотношения с вдовой по имени Роуз.

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