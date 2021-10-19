Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 08:23
08:23
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун призвала Disney создать принцессу-инвалида
08:19
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч объяснил выбор новой роли тягой к затворничеству
08:15
Общество
Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине
08:10
Шоу-бизнес
Опра Уинфри возьмет интервью у Адель
08:07
Общество
Агроном Шубина посоветовала побелить деревья в октябре перед холодами
08:06
Политика
Социолог Копатько объяснил, почему украинцы бегут из страны
08:00
Шоу-бизнес
Читатели Fox News высмеяли Канье Уэста за смену имени
08:00
Политика
Елена Панина: НАТО бессильна против связки России и Китая
07:57
Экономика
Газовая сделка США с Китаем усугубит энергетический кризис в Европе
07:56
Политика
Пользователи Facebook не оценили заявление главы Пентагона Остина об Украине в НАТО
Все новости

Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине
Общество
Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Третьего Майдана на Украине не будет, поскольку этот процесс подразумевает раскол общества на запад и восток, что в нынешних реалиях невозможно. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что первый Майдан ментально и политически расколол Украину на юго-восток, центр и запад, и в таком состоянии она существовала до 2014 года. После этого была вторая волна, в ходе которой элита должна была защищать Донбасс, но приняла другую сторону.

«Сейчас, в принципе, Майдан в том виде, в котором мы ожидали, его не будет, потому что в принципе политическое пространство Украины вторым Майданом зачищено. Оно полностью развернулось на запад», — отметил Копатько.

Он добавил, что нынешние украинцы могут ненавидеть власть. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский грамотно зачищает потенциальных оппонентов.

«Вопрос, скорее всего, будет не в Майдане, либо в перевороте, в зачистке. Потому что Майдан — это раскол был. Общество на изломе было, пополам поделилось», — подчеркнул социолог.

По его мнению, возможна цепь переворотов, дестабилизация ситуации. В конце концов, сейчас на Украине идет война. Майдан свою задачу выполнил, поэтому будет какое-либо другое действие.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, почему министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин решил приехать в Европу и посетить Грузию с Украиной. По его словам, ничего нового от этого турне ждать не стоит.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине
украина майдан копатько
Комментировать