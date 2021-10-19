Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине

Москва, 19 октября. Третьего Майдана на Украине не будет, поскольку этот процесс подразумевает раскол общества на запад и восток, что в нынешних реалиях невозможно. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что первый Майдан ментально и политически расколол Украину на юго-восток, центр и запад, и в таком состоянии она существовала до 2014 года. После этого была вторая волна, в ходе которой элита должна была защищать Донбасс, но приняла другую сторону.

«Сейчас, в принципе, Майдан в том виде, в котором мы ожидали, его не будет, потому что в принципе политическое пространство Украины вторым Майданом зачищено. Оно полностью развернулось на запад», — отметил Копатько.

Он добавил, что нынешние украинцы могут ненавидеть власть. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский грамотно зачищает потенциальных оппонентов.

«Вопрос, скорее всего, будет не в Майдане, либо в перевороте, в зачистке. Потому что Майдан — это раскол был. Общество на изломе было, пополам поделилось», — подчеркнул социолог.

По его мнению, возможна цепь переворотов, дестабилизация ситуации. В конце концов, сейчас на Украине идет война. Майдан свою задачу выполнил, поэтому будет какое-либо другое действие.

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