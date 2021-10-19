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Опра Уинфри возьмет интервью у Адель

  /   Обновлено: 19 октября 2021 08:10
Шоу-бизнес
Опра Уинфри возьмет интервью у Адель
instagram.com  /  @adele

Вашингтон, 19 октября. Американская телеведущая Опра Уинфри собирается взять интервью у британской певицы Адель после ее шестилетнего перерыва в карьере.

Поп-исполнительница примет участие в телевизионном спектакле, после чего ответит на вопросы известной журналистки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В специальном выпуске будет представлено эксклюзивное интервью Опры Уинфри с Адель из ее розового сада. Это будет первый широкий телевизионный разговор с Адель о ее новом альбоме, историях, лежащих в основе песен, жизни после развода, потере веса и воспитании ее сына. Adele One Night Only — экстраординарное концертное выступление, которое включает в себя самую раннюю возможность услышать ее первый новый материал за шесть лет», — говорится в пресс-релизе.

Pr Scr youtube.com / CBS

Это будет второе масштабное интервью для Опры в 2021 году. В марте ей удалось откровенно побеседовать с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, что вызвало небывалый ажиотаж в СМИ.

Ранее стало известно, что песня Cold Heart от исполнителя и композитора Элтона Джона заняла лидирующие строчки британских чартов, сообщила компания Official Charts. Композиция является совместным творением певца с исполнительницей Дуа Липой.

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