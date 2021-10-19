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Агроном Шубина посоветовала побелить деревья в октябре перед холодами
Общество
Агроном Шубина посоветовала побелить деревья в октябре перед холодами
pixabay.com  /  andreas160578

Москва, 19 октября. До конца месяца огородникам необходимо успеть подготовить все к зимовке. К обязательным октябрьским задачам относится побелка деревьев, садовый инвентарь необходимо убрать на чердак или в сарай, а во всех укромных и теплых местах необходимо разложить отраву, чтобы защитить деревья от грызунов.

До конца октября ещё можно высаживать кустарники и деревья с закрытой корневой системой. Растения с открытой корневой системой лучше просто прикопать в наклонном виде там, где раньше всего сходит снег. Лук и чеснок, сидераты и другие озимые культуры еще можно успеть при желании высадить, рассказала в интервью «НГС» агроном Людмила Шубина.

В число обязательных работ входит укрытие отдельных насаждений, кустарников и винограда. Также необходимо вырезать старые ветки у крыжовника, малины, ежевики и черноплодной рябины, и пригнуть их к земле, чтобы их запорошило снегом.

Клубнику можно прикрыть ветками деревьев и хвойным лапником. Небольшие хвойные деревья нужно подготовить к снегам, чтобы их не сломало, и набросить на них притеняющие материалы, передает «Царьград».

В сентябре стало известно, что владельцам садовых участков в России запрещено разводить на территории мелкую живность, в том числе кур. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

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