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Социолог Копатько объяснил, почему украинцы бегут из страны
Политика
Социолог Копатько объяснил, почему украинцы бегут из страны
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Украинцы стремятся сменить место проживания из-за открытия границ и напряженной политической и экономической обстановки в стране. Об этом заявил социолог Евгений Копатько.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что в 2015 году многие граждане стремились покинуть страну, поскольку прошел Майдан, не оправдались ожидания от безвизового режима. Особенно усилилась иммиграция в Польшу.

«Политическая жизнь и ситуация на Украине такова, что она может стремительно и быстро меняться. Я думаю, что социологи обозначили эту историю», — рассказал политолог.

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Он добавил, что настроения людей волнообразны. В 2015 году было много беженцев, которые пытались уйти от социальных и политических катаклизмов.

«Сейчас, может быть, ожидание очередной волны кризиса, может быть ресурсы экономики таковы... Подчеркиваю, экономика Украины — это экономика выживания, а не экономика восстановления или бурного развития», — объяснил Копатько.

Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин в интервью для ФАН рассказал, что часть населения Украины относится к идее объединения с Россией крайне положительно.

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