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Читатели Fox News высмеяли Канье Уэста за смену имени
Шоу-бизнес
Читатели Fox News высмеяли Канье Уэста за смену имени
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Вашингтон, 19 октября. Хип-хоп исполнитель Канье Уэст официально сменил свое имя на псевдоним Ye (Йе). Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт утвердила запрос рэпера.

Музыканту потребовалось два месяца, чтобы завершить процесс. Согласно законодательству США, такой срок необходим, чтобы убедиться, не пытается ли избежать подающий запрос наказания за преступление. Читатели издания Fox News прокомментировали эту новость.

«Подумывал о том, чтобы сменить свое имя на Трамп. Я полагаю, что еще один Трамп эквивалентен взрыву еще 1000 либеральных голов. Если бы мы все поменяли свои имена на Трампа, Демократическая партия взорвалась бы в одночасье!» — пошутил sharkbaitoohahaha939.

Пользователь PPCKKNO заявил, что всегда подозревал факт психической нестабильности Уэста. Надувание губ, как делает Канье — это ненормально.

«Он официально потерял то, что осталось от его разума», — подчеркнул wandasue518.

Читатель CaliforniaScreaming748 шуточно задумался над сменой имени на «Никто». Возможно, тогда от него отстанет налоговая служба.

Ранее стало известно, что сменить имя Уэст решил по личным причинам. В 2018 году у певца вышел музыкальный альбом под названием «Ye». В интервью Йе рассказал, что это слово наиболее часто встречается в английском переводе Библии.

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