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Газовая сделка США с Китаем усугубит энергетический кризис в Европе

  /   Обновлено: 19 октября 2021 07:57
Экономика
Газовая сделка США с Китаем усугубит энергетический кризис в Европе
wikipedia.org  /  Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

Берлин, 19 октября. Энергетический кризис в Европе усугубит многомиллиардная сделка на поставку сжиженного природного газа из США в Китай, сообщил немецкий телеканал N-TV.

Крупные китайские предприятия и американские экспортеры газа находятся на заключительном этапе переговоров по многомиллиардной сделке на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. В Пекине рассчитывают заключить соглашение до конца года, предупредили в N-TV.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», — отмечают немецкие журналисты.

В N-TV считают, что Россия не может помочь в преодолении энергетического кризиса в Европе, так как ей нужно заполнять собственные хранилища. Добыча газа в РФ, вероятно, уже достигла максимального уровня, отмечают немецкие журналисты.

Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона Европейские страны начали откачивать газ из подземных хранилищ (ПХГ) быстрее, чем закачивать. Хранилища государств Евросоюза заполнены на 77,04%, что на 14 пунктов ниже среднего значения за прошедшие пять лет.

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