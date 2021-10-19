Пользователи Facebook не оценили заявление главы Пентагона Остина об Украине в НАТО

Киев, 19 октября. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визитов в Грузию и на Украину заявил, что двери Североатлантического Альянса для Киева всегда открыты.

Представитель США призвал оба государства добиваться тех изменений, которые необходимы для полноценного членства в НАТО. Читатели издания «Шарий.net» посредством соцсетей выразили негодование.

«Двери НАТО, как турникет в метро, — при приближении к ним они закрываются», — не без сарказма пишет Евгений Ш.

Алексей О. считает, что США определенно бросят Украину. Пример Афганистана в данном случае показателен.

«Кастрюлям хватает слов. Они этим питаются уже восьмой год», — отреагировал один из комментирующих.

Серж П. не понимает, на что Киев рассчитывает при вступлении в НАТО. В Европе и США прекрасно понимают, что при полномасштабной войне, учитывая нынешние вооружения, не будет победителей.

«Двери дорогого ресторана тоже открыты всегда, но на входе стоит швейцар, который не пустит туда всякое отребье, которое будет портить воздух и настроение посетителей», — интерпретировал сообщение пресс-службы Пентагона Артем П.

Ранее читатели французского издания Le Figaro выразили обеспокоенность заморозкой отношений между НАТО и Россией после того как Москва объявила о приостановлении работы своего постпредства.