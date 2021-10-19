Мужчины Львы, Тельцы и Козероги попали в топ-3 маменькиных сынков

Москва, 19 октября. Некоторые мужчины чересчур зависимы от влияния своей матери. Астрологи назвали топ-3 знака зодиака среди представителей сильного пола, которые в большинстве случаев оказываются маменькиными сыночками.

Мужчине-Тельцу не важны хорошие отношения между своей женой и матерью. Мнение последней для него является главным. Представители этого знака зодиака говорят супруге прислушиваться к свекрови. Если по мнению мамы, невестка что-то делает неправильно, Телец жестко выскажет это в лицо своей избраннице.

Львы сами не знают, почему так зависимы от родительницы. Представители этого знака зодиака уверены, что мама всегда во всем права. Попытки любимой доказать Льву обратное обернутся неудачей.

Козероги являются самими настоящими маменькиными сынками. Они также принимают все ее советы. Однако к избраннице Козероги также прислушиваются, хотя в конечном итоге всегда становятся на стороне матери, передает «Пятый канал».

Недавно астрологи перечислили знаки зодиака мужчин, которые умеют зарабатывать деньги и смогут обеспечить достойную жизнь своим близким.