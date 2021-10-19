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Полиция обнаружила пропавших в Красноярском крае школьниц спящими в подъезде

  /   Обновлено: 19 октября 2021 07:35
Происшествия
Полиция обнаружила пропавших в Красноярском крае школьниц спящими в подъезде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 19 октября. Сотрудники полиции нашли девочек, которые накануне пропали в городе Дудинка на севере Красноярского края, заявили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, пропавшие дети найдены живыми. Девочки спали в подъезде одного из домов города.

О пропаже 11-летней падчерицы в городе Дудинка на севере Красноярского края вечером в понедельник сообщила в полицию местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что школьница могла остаться с ночевкой у подруги. Однако выяснилось, что вторая девочка также не ночевала дома.

В городе организовали поиски пропавших детей. К поисковым мероприятиям привлекли инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, личный состав уголовного розыска и наружные наряды полиции.

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полиция красноярский край пропавшие дети
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