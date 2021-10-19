Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речи о мнении России

Киев, 19 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальному Киеву неинтересно мнение Москвы относительно украинского членства в Североатлантическом альянсе.

Речь политика обсудили украинцы посредством соцсетей Facebook и «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА Regnum.

«Из Украины сделают поле боя и выжженную землю», — добавил Александр К.

Надежда Д. уверена, что глава МИД лукавит. Если бы Украине было бы неинтересно мнение Кремля, то дипломат и не стал бы ничего отвечать.

«Зато к мнению РФ хорошо прислушиваются в НАТО», — добавил Vladyslav T.

Константин З. уверен, что Украине не светит ни ЕС, ни НАТО. В стране творится социальный беспредел. Пока он будет существовать, украинцы не захотят защищать свое государство.

«Мнение вассала вообще ничего не стоит, когда сюзерены договариваются», — пишет Andrey T.

Алина П. удивилась, так как считала что Украина уже вступила в НАТО. Читательница также не поняла, как Кулебе удалось занять пост главы министерства.

Ранее пользователи Facebook, Telegram и «ВКонтакте» осудили главу МИД Украины за его слова о том, что суд в Гааге примет справедливое решение и отправит Россию в «угол юридического ринга» в деле об атаке украинского судна в Керченском проливе.