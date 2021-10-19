Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 08:22
08:19
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч объяснил выбор новой роли тягой к затворничеству
08:15
Общество
Социолог Копатько указал на невозможность третьего Майдана на Украине
08:10
Шоу-бизнес
Опра Уинфри возьмет интервью у Адель
08:07
Общество
Агроном Шубина посоветовала побелить деревья в октябре перед холодами
08:06
Политика
Социолог Копатько объяснил, почему украинцы бегут из страны
08:00
Шоу-бизнес
Читатели Fox News высмеяли Канье Уэста за смену имени
08:00
Политика
Елена Панина: НАТО бессильна против связки России и Китая
07:57
Экономика
Газовая сделка США с Китаем усугубит энергетический кризис в Европе
07:56
Политика
Пользователи Facebook не оценили заявление главы Пентагона Остина об Украине в НАТО
07:48
Общество
Мужчины Львы, Тельцы и Козероги попали в топ-3 маменькиных сынков
Все новости

Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речи о мнении России
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речи о мнении России
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 19 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальному Киеву неинтересно мнение Москвы относительно украинского членства в Североатлантическом альянсе.

Речь политика обсудили украинцы посредством соцсетей Facebook и «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА Regnum.

«Из Украины сделают поле боя и выжженную землю», — добавил Александр К.

Надежда Д. уверена, что глава МИД лукавит. Если бы Украине было бы неинтересно мнение Кремля, то дипломат и не стал бы ничего отвечать.

«Зато к мнению РФ хорошо прислушиваются в НАТО», — добавил Vladyslav T.

Константин З. уверен, что Украине не светит ни ЕС, ни НАТО. В стране творится социальный беспредел. Пока он будет существовать, украинцы не захотят защищать свое государство.

«Мнение вассала вообще ничего не стоит, когда сюзерены договариваются», — пишет Andrey T.

Алина П. удивилась, так как считала что Украина уже вступила в НАТО. Читательница также не поняла, как Кулебе удалось занять пост главы министерства.

Ранее пользователи Facebook, Telegram и «ВКонтакте» осудили главу МИД Украины за его слова о том, что суд в Гааге примет справедливое решение и отправит Россию в «угол юридического ринга» в деле об атаке украинского судна в Керченском проливе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речи о мнении России
украина нато кулеба
Комментировать