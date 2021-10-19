Корабли КНР и России впервые вместе прошли через пролив Цугару

Токио, 19 октября. Корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые вместе прошли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, заявил заместитель генсека кабмина Японии Есихико Исодзаки.

В маневре участвовали по пять российских и китайских военных кораблей. Они одновременно прошли через пролив Японского моря в Тихий океан 18 октября, сообщил на пресс-конференции во вторник Есихико Исодзаки.

«Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии», — подчеркнул он.

Представители Минобороны Японии отметили, что проход кораблей через пролив Цугару не нарушал международные правила. Во время маневра нарушения японских территориальных вод зафиксировано не было.

В Японском море прошли совместные учения ВМФ России в ВМС Китая «Морское взаимодействие-2021». Корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне и выполнили стрельбы по макетам плавающих мин.