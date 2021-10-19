Поиски пропавших в Красноярском крае девочек усложняет минусовая температура

Красноярск, 19 октября. Две 11-летние девочки из города Дудинка не ночевали дома. Обеспокоенная мачеха одной из них обратилась в полицию. Поиски велись всю ночь, но проблем доставила минусовая погода в этой местности.

При опросе одноклассников выяснилось, что ребенка видели последний раз в компании подруги. Появилось предположение, что девочка осталась на ночевку у подруги. Но она, как оказалось позже, тоже не вернулась домой.

Сейчас поисками занимаются сотрудники ОМВД по Таймырскому району, к ним присоединились личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, а также наружные наряды полиции. Поиски осложняются тем, что в этой местности температура упала ниже нуля. Полицейские выясняют, с кем общались дети, проверяют возможные места их нахождения.