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Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за оправдание офшоров
Общество
Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за оправдание офшоров
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не стал отрицать наличие офшорных счетов. Он заявил, что во время срока экс-главы государства Виктора Януковича многие деятели СМИ и телевидения имели каналы за границей.

Украинский лидер подчеркнул, что создал бизнес с нуля, а студия «Квартал 95» занималась исключительно творчеством. Однако пользователи Telegram сомневаются в речах политика.

«А вы думали — он в отставку подаст? Мы же не Австрия какая-нибудь…» — добавил Yuriy.

Серж Ч. считает, что администрация президента долго сочиняла эту историю. Вероятно, они смеялись в это время до слез.

«Он штраф не хочет заплатить за неуплату налогов? Даже не представляю, как с ним после такого встречаются и разговаривают лидеры других стран, хотя, может, и они такие же "демократичные" в этом плане», — отметил Денис.

Sleepy Bear не удивлен заявлением Зеленского. По мнению интернет-пользователя, это стандартная реакция для человека, который понимает, что ему все дозволено, и он не будет преследоваться по закону.

Ранее украинский президент заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам. В эфире телеканала ICTV он рассказал, что власть сделала много своевременных действий для этого.

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