Две школьницы пропали в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Две девочки пропали вечером в понедельник в городе Дудинка на севере Красноярского края.

Одна из жительниц города сообщила в полицию, что ее 11-летняя падчерица пропала. Полиция предположила, что школьница могла остаться с ночевкой у сверстницы, однако та тоже не ночевала дома. Сейчас девочек ищут инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, личный состав уголовного розыска и наружные наряды полиции.

Полиция озвучила приметы девочек. Одной из них на вид 11-12 лет, рост 120 см, худощавое телосложение. Была одета в розовые шапку и куртку. Второй девочке на вид 11-12 лет, рост 120 см, светлые волосы до плеч. Была одета в зеленые куртку и шапку.

Ранее сообщалось, что пропавшие в Лесосибирске девочки найдены живыми. Проводилась поисковая операция, в которой принимали участие городские правоохранители.