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Ученые Китайской академии наук заявили о резком сдвиге полюсов Земли более 80 млн лет назад
Наука
Ученые Китайской академии наук заявили о резком сдвиге полюсов Земли более 80 млн лет назад
pxhere.com

Пекин, 19 октября. Магнитные полюса Земли резко изменили свое положение более 80 миллионов лет назад, выяснили ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

Геологи под руководством Росса Митчела проанализировали добытые в Италии образцы известняка Скалья Росса, в котором содержатся микроскопические кристаллы магнетита. В них ученые обнаружили следы древнего магнитного поля.

Открытие помогло проследить изменения напряженности электромагнитного поля и смену положения магнитных полюсов планеты в разное время. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Исследование показало, что около 84 млн лет назад на планете происходило блуждание полюсов. Это значит, что кора сместилась по отношению к оси вращения Земли.

«Представьте, что вы смотрите на Землю из космоса. Истинное полярное блуждание будет выглядеть так, будто Земля опрокидывается на бок, а на самом деле происходит то, что вся скалистая оболочка планеты — твердая мантия и кора — вращается вокруг жидкого внешнего ядра», — отметил профессор Калифорнийского технологического института Джо Киршвинк.

Полюса сдвинулись тогда примерно на 12 градусов, однако практически вернулись в исходное положение уже через пять миллионов лет, отмечают геологи. Открытие коррелирует с результатами моделирования, которые показали сдвиг всей земной коры 80-90 млн лет назад.

Ранее ученые выдвинули новую теорию о состоянии Земли миллиарды лет назад после изучения древних горных пород, образовавшихся в мантии планеты под континентами. Континенты образованы вокруг кратона, который не подвержен складчатым деформациям и тектоническим сдвигам, считают авторы работы.

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земля открытие геология
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