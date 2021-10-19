Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 06:53
06:43
Происшествия
Две школьницы пропали в Красноярском крае
06:42
Наука
Ученые Китайской академии наук заявили о резком сдвиге полюсов Земли более 80 млн лет назад
06:41
Происшествия
Двое полицейских пострадали в ДТП с большегрузом на Сахалине
06:23
Общество
Apple предложила пользователям салфетку для протирки экрана за 2 тыс. рублей
06:22
Общество
Недостаток сна и хроническое одиночество могут привести к развитию рака
06:05
Армия
Гендиректору подрядчика ВМС США грозит до 15 лет тюрьмы за взяточничество
06:00
Спорт
«Гандбольный Месси» Вяхирева рассказала ФАН, почему решила сделать перерыв в карьере
05:59
Общество
Психолог Цветкова объяснила женское счастье реализацией в своем амплуа
05:58
Общество
Психолог Потемкина объяснила подростковый шутинг неумением «экологично» выражать эмоции
05:39
Общество
Психологи CBS: крепкие отношения возможны при чувстве общей реальности
Все новости

Двое полицейских пострадали в ДТП с большегрузом на Сахалине
Происшествия
Двое полицейских пострадали в ДТП с большегрузом на Сахалине
пресс-служба администрации Краснодара

Южно-Сахалинск, 19 октября. Автомобиль ГИБДД столкнулся с большегрузом на ремонтируемом участке дороги в Сахалинской области, пострадали двое человек.

Инцидент произошел на одной из дорог Макаровского района. По словам очевидцев, дорога из-за снегопада была скользкая. Ситуацию осложняла плохая видимость.

Региональный главк ГИБДД сообщает, что инцидент случился утром в районе села Заозерного. Водитель НефАЗа выехал со второстепенной дороги задним ходом и столкнулся со служебным автомобилем ДПС. В патрульном автомобиле было двое сотрудников полиции, которые направлялись в село Цапко для выяснения обстоятельств ДТП с пострадавшими.

Оба сотрудника полиции в результате ДТП получили телесные повреждения. Их доставили в макаровскую ЦРБ.

Также сообщается, что в местную пожарную часть поступило сообщение о пожаре на месте ДТП. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и передали пострадавших медикам.

Ранее автомобилист сбил ребенка во дворе на Сахалине. Он пересекал выезд с прилегающей территории по линии пешеходных дорожек в сопровождении отца.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двое полицейских пострадали в ДТП с большегрузом на Сахалине
ГИБДД дтп сахалинская область
Комментировать