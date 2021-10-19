Двое полицейских пострадали в ДТП с большегрузом на Сахалине

Южно-Сахалинск, 19 октября. Автомобиль ГИБДД столкнулся с большегрузом на ремонтируемом участке дороги в Сахалинской области, пострадали двое человек.

Инцидент произошел на одной из дорог Макаровского района. По словам очевидцев, дорога из-за снегопада была скользкая. Ситуацию осложняла плохая видимость.

Региональный главк ГИБДД сообщает, что инцидент случился утром в районе села Заозерного. Водитель НефАЗа выехал со второстепенной дороги задним ходом и столкнулся со служебным автомобилем ДПС. В патрульном автомобиле было двое сотрудников полиции, которые направлялись в село Цапко для выяснения обстоятельств ДТП с пострадавшими.

Оба сотрудника полиции в результате ДТП получили телесные повреждения. Их доставили в макаровскую ЦРБ.

Также сообщается, что в местную пожарную часть поступило сообщение о пожаре на месте ДТП. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и передали пострадавших медикам.

Ранее автомобилист сбил ребенка во дворе на Сахалине. Он пересекал выезд с прилегающей территории по линии пешеходных дорожек в сопровождении отца.