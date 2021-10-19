Apple предложила пользователям салфетку для протирки экрана за 2 тыс. рублей

Купертино, 19 октября. Американская компания Apple представила специальную салфетку из неабразивного материала для протирки экранов устройств пользователей.

Товар стал доступен для покупки на сайте официального интернет-магазина Apple после прошедшей 18 октября онлайн-презентации компании. Стоимость аксессуара в России составила 1990 рублей, а в Соединенных Штатах — 1350 рублей.

«Салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой», — говорится в описании товара на сайте.

Конкретный материал, из которого изготовлена салфетка, не уточняется. При заказе на сайте компания обещает доставить ее пользователю за одну-две недели.

Помимо этого, после прошедшей презентации на сайте компании также появились новые ноутбуки MacBook Pro. Они доступны для пользователей с диагональю экрана в 14 и 16 дюймов, а также получили ряд долгожданных функций.