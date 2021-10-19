Гендиректору подрядчика ВМС США грозит до 15 лет тюрьмы за взяточничество

Вашингтон, 19 октября. Гендиректору компании Multinational Logistics Services Франку Рафарачи, которая была в статусе подрядчика у ВМС США, может грозить до 15 лет лишения свободы из-за обвинения в эпизоде взяточничества. Об этом сообщило американское министерство юстиции.

Управлял компанией Рафарачи с 2005 года. Ранее он был арестован в Мальте, однако позже вернулся в Соединенные Штаты добровольно.

«С 2011 года Рафарачи участвовал в широкомасштабной схеме подкупа чиновников ВМС США, обмана с помощью ложно завышенных счетов и отмывания доходов через подставные компании, которые Рафарачи создал в ОАЭ», — сообщил минюст США.

Рафарачи был обвинен перед большим жюри. Его компания является самой крупной организацией по обслуживанию американских судов. Начиная с 2010 года, она заключала контракты с ВМС США на суммы более 1 миллиарда долларов.

В Иране тем временем обвинили во взяточничестве бывшего главу центробанка. Валиолла Сейф по итогам судебного расследования осужден на десять лет тюремного заключения.