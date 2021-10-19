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Психолог Потемкина объяснила подростковый шутинг неумением «экологично» выражать эмоции
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Психолог Потемкина объяснила подростковый шутинг неумением «экологично» выражать эмоции
pixabay.com  /  uslikajme

Москва, 19 октября. Проблемы в школе, безразличие со стороны учителей и родителей, зачастую отсутствие поддержки — все это доводит терпение подростка до крайней точки, и он, находясь в острой фазе протеста, хватается за ружье.

Данный способ «мести» мог быть позаимствован у других стрелков, предположила специалист. Психически здоровый человек вряд ли пойдет на такой шаг, однако наличие у некоторых из них бредовых идей, снов и галлюцинаций может свидетельствовать о тяжелых психических заболеваниях. Катализатором для болезни может стать буллинг, конфликты с родителями, стрессы, передает «Вечерняя газета».

«Он не нашел иного способа прекратить мучения, в которых он оказался, как схватить оружие и устроить протест», — прокомментировала специалист вчерашнюю стрельбу в поселке Сарс.

Школьников, уверена эксперт, следует учить «экологично» выражать эмоции, если они столкнулись с травлей или другой проблемой. Во избежание повторения подобных историй следует организовывать психологическую работу с такими детьми и их семьями, заключила Потемкина.

Ученик, попытавшийся устроить стрельбу в поселковой школе, находился в состоянии эмоционального расстройства. Обезвредила стрелка директор, которая уговорила мальчика отдать ей ружье.

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оружие стрелок психолог
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