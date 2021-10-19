Наивность Весов станет для них препятствием в создании здоровых отношений

Москва, 19 октября. Выбор партнера является основным моментом в создании счастливой пары. Однако некоторым знакам зодиака просто не суждено найти себе адекватную половинку, считают астропсихологи.

По их мнению, к таким как раз относятся Овны. Из-за своего врожденного лидерства они хотят доминировать в отношениях, что выливается в не очень приятный исход: партнер привыкает и «садится на шею», переставая видеть в Овне личность, передает Пятый канал.

Полной противоположностью им являются Раки. Свою потребность в заботе и любви они реализовывают в отношениях, однако чаще всего любовь превращается в зависимость, чем могут манипулировать недобросовестные партнеры.

Токсичные отношения не редкость и для Весов. В них они попадают по собственной наивности и стремлению видеть в людях лучшее. Однако все это является самообманом, а Весы слишком поздно замечают, что состоят в отношениях не с таким уж хорошим человеком.

Беззащитность Козерогов заставляет их отчаянно нуждаться в партнере. Это приводит к тому, что выбирают они не самый лучший вариант, а «какой попадется». Через время представители этого знака зодиака осознают свою ошибку, но непоправимый ущерб психическому здоровью уже нанесен.

Рыбы же отличаются патологической способностью привлекать манипуляторов. При этом осознать минусы партнера самостоятельно они не могут. В таких ситуациях им приходится рассчитывать лишь на помощь внимательных друзей.

Чтобы не ошибиться, можно вновь прибегнуть к астрологии. Специалисты составили топ-3 идеальных супругов.