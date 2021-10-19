Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Киев, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате», а также глава страны оценил шансы встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Украинский политик выразил готовность встретиться с Путиным, однако итог зависит именно от решения Москвы, отметил президент в интервью украинскому телеканалу Ictv.

«Думаю, что шансы для этого есть», — сказал Зеленский.

Собеседник телеканала напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. Соединенные Штаты, в свою очередь, ответили, что будут делать предложения украинской и российской сторонам и обдумывать возможный формат обсуждения вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявил, что встреча украинского и российского президента пока не рассматривается.