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Daily Express: «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Великобритании

  /   Обновлено: 19 октября 2021 05:16
Политика
Daily Express: «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Великобритании
pixabay.com

Лондон, 19 октября. Из-за газопровода «Северный поток — 2» отношения между Москвой и Евросоюзом достигли пика напряженности. Многие эксперты уверены, что проект носит, в первую очередь, политический характер.

Когда российский проект пройдет сертификацию, он будет снабжать европейские страны регулярными поставками голубого топлива. Россия тем самым станет значимой и весомой частью европейского рынка.

При этом Великобритания является решительным противником проекта. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг объясняет это тем, что страна не нуждается в газовых хранилищах и не планирует заключать долгосрочные контракты.

При этом Лондон является решительным противником проекта, несмотря на то, что газопровод не представляет, по мнению авторов Daily Express, угрозы для Великобритании. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг объясняет это тем, что страна не нуждается в газовых хранилищах и не планирует заключать долгосрочные контракты. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва готова помочь Лондону в условиях дефицита газа и высоких цен на энергоносители.

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