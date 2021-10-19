Психолог Васильева объяснила поступок стрелка-шестиклассника из Пермского края

Москва, 19 октября. Устроивший стрельбу в школе под Пермью шестиклассник имеет психическое заболевание или был подвержен психологическому воздействию, заявила психолог Олеся Васильева.

Ученик одной из школ Пермского края утром 18 октября пронес в школу ружье «Сайга» и дважды выстрелил из него в стену и дверь. Серьезных ранений в результате инцидента никто не получил. Подросток утверждал, что слышал во сне голоса, которые рассказывали ему, что делать.

Специалист по развитию детей считает, что у мальчика может быть психическое заболевание. Манифест таких недугов происходит в подростковом возрасте, отметила Васильева.

«То есть инцидент, который произошел, может быть бредом, который человек воспринимает как реальность: ему это действительно могло присниться, он может не разделять реальность, то, что видят другие люди, и свои фантазии об этом», — подчеркнула Васильева.

Кроме того, инцидент мог стать следствием реакции на обиды, психологические травмы, буллинг, считает психолог. Психика школьника могла не выдержать давления со стороны семьи или одноклассницы в школе. Васильева подчеркнула, что в раннем подростковом возрасте «очень легко подорвать психику».

Устроивший стрельбу школьник ранее заявил, что хотел «разобраться» с обижавшей его девочкой. Позднее стало известно, что он жаловался психологу на травлю со стороны четырех одноклассников.