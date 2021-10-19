КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря

Пхеньян, 19 октября. КНДР произвела пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. Информацию об этом сообщило агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что снаряды опознать не удалось. Информация о пуске стала известно в то время, когда постоянный представитель КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Снаряды были выпущены в восточном направлении из провинции Пхенан-Намдо, которая находится на западе КНДР. Данные о типе снарядов и дальности полетов не были предоставлены.

В комитете отметили, что военные силы Южной Кореи следят за ситуацией. ВС находятся в боевой готовности в случае повторных запусков снарядов КНДР. Японская береговая охрана предупредила суда о возможном пуске баллистической ракеты республики.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено против США и Южной Кореи.