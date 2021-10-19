Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 05:15
05:15
Общество
Психолог Васильева объяснила поступок стрелка-шестиклассника из Пермского края
05:14
Происшествия
Четыре поселения остались без света из-за сильного снегопада в Хабаровском крае
04:40
Армия
КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря
04:37
Общество
Публикация чужих фотографий может привести к лишению свободы
04:13
Общество
Терапевт Сапего предупредил об опасности увлажнителя воздуха для легких
04:11
Происшествия
СК продолжает расследование совершенного 12 лет назад убийства в Магадане
04:00
Общество
Пианист Юрий Фаворин: Здорово чувствовать, как музыка объединяет совершенно разных людей
03:59
Общество
Омега-3 снижает свертываемость крови при COVID-19
03:43
Общество
Читатели Le Figaro высмеяли США за инцидент с военными кораблями в Японском море
03:25
Общество
Собственникам может грозить штраф за незаконную перепланировку квартир
Все новости

КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря
Армия
КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пхеньян, 19 октября. КНДР произвела пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. Информацию об этом сообщило агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что снаряды опознать не удалось. Информация о пуске стала известно в то время, когда постоянный представитель КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Снаряды были выпущены в восточном направлении из провинции Пхенан-Намдо, которая находится на западе КНДР. Данные о типе снарядов и дальности полетов не были предоставлены.

В комитете отметили, что военные силы Южной Кореи следят за ситуацией. ВС находятся в боевой готовности в случае повторных запусков снарядов КНДР. Японская береговая охрана предупредила суда о возможном пуске баллистической ракеты республики.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено против США и Южной Кореи.

Вернуться назад

Все новости / Армия / КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря
кндр южная корея ракета
Комментировать