Публикация чужих фотографий может привести к лишению свободы

Москва, 19 октября. Конституция Российской Федерации запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, сообщила младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина.

Всего в трех случаях разрешается публиковать чужие фотоснимки: когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, пояснила специалист в беседе с «Прайм».

«Если фотография получена и используется в интернете с нарушением указанных условий, человек, изображенный на ней, имеет полное право требовать её удаления и прекращения её дальнейшего распространения», — добавила она.

В конечном итоге обидчик может понести ответственность вплоть до лишения свободы. Можно попытаться сначала обратиться в службу поддержки соцсети, если это не помогло, то идти сразу в суд, предварительно посоветовавшись с юристом, заключила эксперт.

Однако это не касается случаев, когда человек сам разрешил хранить и распространять свои снимки. Например, бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина призналась, что до сих пор хранит все откровенные фотографии экс-супруга и регулярно пересматривает.