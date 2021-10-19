СК продолжает расследование совершенного 12 лет назад убийства в Магадане

Магадан, 19 октября. Расследование уголовного дела, совершенного 12 лет назад в одном из района Магадана, продолжается, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

По известной следователям информации, в 2009 году на обочине проезжей части был найден обезглавленный труп неизвестного мужчины. Область грудной клетки была изрезана ножом, передает РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

Аналогичное происшествие произошло через шесть лет, в 2015 году. На улице Портовой в Магадане был вновь обнаружен обезглавленный труп с признаками насильственной смерти.

В результате следственных мероприятий, сотрудники СК обнаружили связь между двумя преступлениями. Ими было найдено частное домовладение вблизи Магаданского торгового порта. В нем проживал мужчина, страдающий психическим заболеванием. При осмотре были обнаружены костные останки, принадлежащие двоим ранее погибшим.

Еще одна трагедия случилась в Вологде. Девятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась, СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.