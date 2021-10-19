Читатели Le Figaro высмеяли США за инцидент с военными кораблями в Японском море

Париж, 19 октября. Американский эсминец USS Chafee оказался в Японском море в территориальных водах РФ, где был встречен российским противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц».

В Вашингтоне заявили, что Chafee выполнял обычные операции, когда как в Москве уверены в недопустимости действий. Читатели французского издания Le Figaro обсудили это событие.

«Это многократно подтвержденный факт: американские корабли создают проблемы у берегов других государств в нескольких тысячах километрах от их собственного побережья… США не потерпели и четверти того, что их ВМФ делает у чужих берегов», — отметил Mister_Jack.

Пользователь Onyest считает, что США нечего делать в Японском море. Они занимаются провокацией, а потом жалуются и заявляют, что были атакованы.

«Не стоит слишком дразнить медведя, история это доказывает. И если американцы хотели заняться туризмом недалеко от Владивостока, надо объяснить их морякам, что вода там очень холодная, если вдруг они окажутся за бортом. Запаситесь одеялами с подогревом и аспирином, господа провокаторы», — пошутил Bernie34.

Ранее обозреватели китайского издания NetEasе заявили, что американский эсминец USS Chafee в ходе антироссийской провокации в Японском море мог быть потоплен ВМФ России. Американским морякам чудом удалось избежать печальной участи при попытке вторгнуться в российские территориальные воды.