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Собственникам может грозить штраф за незаконную перепланировку квартир
Общество
Собственникам может грозить штраф за незаконную перепланировку квартир
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Москва, 19 октября. Владельцев квартир могут наказать штрафом за манипуляции с коммунальными сетями, самовольную перепланировку и отказ впустить сотрудников контролирующих организации. Об этом рассказали юристы Ольга Митева и Дмитрий Галанцев.

Самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, а также безучетное использование электричества и тепла может грозить штрафом в размере до 15 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции могут увеличиться до 30 тыс. рублей, рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

За незаконную планировку собственники квартир могут получить штраф до 2,5 тыс. рублей. Однако в этом случае страшно не столько само наказание, сколько предписание о восстановлении нарушений в установленный срок. При чем делается это за свой счет, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев в интервью РИА Новости.

Отказ в допуске в квартиру сотрудников организации для выполнения работ по техобслуживанию налагается штрафом в размере до 2 тыс. рублей. Закон предполагает оплату штрафов в срок до 60 дней. Если это не будет исполнено, собственнику могут назначить арест на 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Ранее специалисты рассказали, как коммунальные службы могут оштрафовать хозяев квартир за размещение на кухне посудомоечных и стиральных машин.

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