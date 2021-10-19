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Юрист Уткин объяснил порядок аннулирования ошибочных автоштрафов с видеокамер
Общество
Юрист Уткин объяснил порядок аннулирования ошибочных автоштрафов с видеокамер
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 19 октября. Нарушение ПДД, зафиксированное камерой, не всегда может быть верным. Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, как доказать свою правоту в таких случаях.

По словам специалиста, существует ряд случаев, когда закон будет на стороне автомобилиста. Например, к ним относятся штрафы за уже проданный автомобиль. В этом случае, сообщил Уткин, необходимо обратиться в РЭО, передает агентство «Прайм».

Решение дела будет также в пользу водителя, если видеокамера зафиксировала другую машину, либо тень от авто упала на встречную полосу, создав иллюзию нарушения. Свою правоту можно доказать и в том случае, если остановка на запрещенном участке была совершена по требованию инспектора.

«На оплату штрафов обычно дается два месяца, а оспорить его можно в течение десяти суток с момента получения письма с постановлением о правонарушении на почте или копии документа в ГИБДД», — напомнил специалист.

Юрист посоветовал подавать свои претензии непосредственно в ведомство, так как в суде уйдет на это до двух месяцев. Можно также прибегнуть к порталу «Госуслуги». Однако, сообщил Уткин, стоит помнить, что оспорить так можно лишь штрафы с автоматических камер.

Вскоре срок на обжалование таких штрафов изменится. Его отсчет начнется с того момента, как автовладелец зайдет на «Госуслуги».

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