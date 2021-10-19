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Трамп подал в суд на расследующую штурм Капитолия комиссию Конгресса США
Политика
Трамп подал в суд на расследующую штурм Капитолия комиссию Конгресса США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 19 октября. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить раскрытие документов в рамках разбирательства по делу о штурме здания американского конгресса 6 января 2021 года.

Иск миллиардер подал в федеральный окружной суд округа Колумбия. В качестве ответчиков указаны спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма, а также его председатель демократ Бенни Томпсон и руководитель Национального архива страны Дэвид Ферреро.

Истцы считают незаконным запрос спецкомитета на получение из архива документов, которые касаются действий экс-президента в связи с событиями 6 января. По их мнению, комитет преследует экс-президента и «ключевых сотрудников его администрации».

Ранее сообщалось, что комитет Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января вызвал на допрос четырех помощников Трампа. Их подозревают в поддержании связи с организаторами этого события и других правонарушениях.

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