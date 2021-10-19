Агрегаторы такси начали внедрять сервисные сборы в России

Москва, 19 октября. Сервисы доставки еды и агрегаторы такси начали вводить оплачиваемые пользователями сервисные сборы, они могут составлять 1 до 30 рублей от заказа.

Сервисный сбор появился у «Яндекс.Еды», Delivery Club и «Ситимобил», выяснил «Коммерсантъ». В частности, в «Ситимобил» сбор составил 1–4,5 рубля, его включат в стоимость поездки. В агрегаторе уточнили, что на доходах водителей новшество не отразится.

Кроме того, в 2021 году сервисный сбор появился у сервисов доставки продуктов и готовой еды «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В первом случае он составляет 29 рублей за заказ, во втором — от 1 до 29 рублей, уточнили в издании.

«Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц»,— сообщила пресс-служба компании «Яндекс» изданию.

Ранее правозащитник и автомобильный эксперт Юрий Панченко заявил, что стоимость поездок на такси увеличится, если водители будут вынуждены проходить новые тесты на знание города. Проводить такие испытания планирует проводить Минтранс.