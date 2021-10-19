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Ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам составит 13% с 1 января
Экономика
Ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам составит 13% с 1 января
pixabay.com  /  Lucia Grzeskiewicz

Москва, 19 октября. Доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, с 1 января 2021 года будут облагаться налогом, рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Новый порядок вступает в силу независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физлицу, объяснила специалист в беседе с «Прайм».

Изменения не коснутся доходов по рублёвым вкладам и счетам, если в течение всего налогового периода процентная ставка не превышает 1% годовых, и процентов, полученных за средства на счетах эскроу. Сдавать декларацию 3-НДФЛ физлицам не нужно, но необходимо оплатить НДФЛ до декабря 2022 года.

Недавно председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить осуществление переоценки кадастровой стоимости недвижимости в российских субъектах. По его мнению, такая инициатива пагубно скажется на доходах россиян.

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Все новости / Экономика / Ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам составит 13% с 1 января
налог ндфл физлицо
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