Бузова пожаловалась на потерю голоса накануне сольного концерта

Москва, 19 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова потеряла голос накануне собственного сольного концерта, медики запретили звезде разговаривать в ближайшие два-три дня.

На состояние здоровья 35-летняя исполнительница пожаловалась в личном микроблоге в Instagram. По словам телеведущей, с почти полной потерей голоса она сталкивается во второй раз в жизни. Проблемы с голосовыми связками у звезды возникает из-за сильного стресса, заметить который можно не всегда.

«Совсем без голоса ― второй раз в жизни. Обычно это из-за дикого стресса, внешне его не видно, это внутреннее состояние. Очень надеюсь, что быстро восстановим, сейчас главное: не нервничать, и не напрягать связки, нужно молчать», ― сообщила подписчикам Бузова

Знаменитость переживает, что проблема с голосовыми связками может повлиять на ее сольный концерт в Крокусе, который должен состояться в конце октября. Поэтому звезда следует рекомендациям врачей и старается восстановить голос.

Ранее Московский академический театр им. Горького (МХАТ) начал продавать билеты на спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграет Ольга Бузова. Постановку покажут зрителям 2 ноября. Билеты на спектакль стоят от тысячи до шести тысяч рублей.

Постановку с участием звезды «Дома-2» начали показывать на сцене МХАТа в июне. Ее участие в актерском составе вызвало множество споров в профессиональной среде. Тем не менее МХАТ планировал возобновить показ спектакля в сентябре. Однако в итоге возвращение постановки на сцену перенесли на ноябрь.