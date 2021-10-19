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Происшествия
Жертвами перестрелок в барах США за выходные стали 11 человек
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Жертвами перестрелок в барах США за выходные стали 11 человек
Происшествия
Жертвами перестрелок в барах США за выходные стали 11 человек

Вашингтон, 19 октября. В выходные в США во время перестрелок в барах страны погибло 11 человек, еще 28 были ранены.

Отмечается, что три погибших было выявлено в случае стрельбы из машин. Также были летальные случаи при стрельбе пешеходов по автомобилям. Несколько человек также получили ранения в разных частях страны в ходе перестрелок на парковках, у магазинов или заправках.

В США зафиксировали ряд нападений на сотрудников почтовой службы (USPS). В почтальонов стреляли в Мемфисе, Хартфорде и Вашингтоне. Последнее нападение случилось в среду, 13 октября, когда неизвестный несколько раз выстрелил в работника USPS и скрылся. Сотрудник почтовой службы скончался на месте.

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сша бары перестрелки
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