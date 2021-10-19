Депутат Заксобрания Панов обсудил ПДД для электросамокатов и средства СИЗ в транспорте

Санкт-Петербург, 19 октября. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов принял участие в рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», в котором высказался на тему введения ПДД для электросамокатов и системы распознавания лиц в общественном транспорте.

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В документе утверждается, что подобный транспорт сможет передвигаться с максимальной скоростью в 25 км/ч, при этом его масса может составлять не более 35 кг. Дети в возрасте до семи лет смогут эксплуатировать электросамокат только в сопровождении взрослых. Эту новость политик рассмотрел в ходе дискуссии в студии медиацентра «Патриот».

«Если инициативы лягут в законопроект именно с такими параметрами, то это будет как глоток чистого воздуха. Также я бы рекомендовал, чтобы все пользователи кикскутеров обязательно пользовались шлемами», — отметил Панов.

Среди вопросов, освещенных в рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», была проблема соблюдения коронавирусных ограничений в общественном транспорте. Несмотря на необходимость ношения средств индивидуальной защиты, многие россияне предпочитают не использовать маски в городских автобусах.

В студии медиацентра «Патриот», Панов сообщил, что в общественном транспорте должна быть установлена система распознавания лиц. С ее помощью в автобусы бы не допускали пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Самая важная система, которая должна быть, — это чтобы в транспорт входили люди, у которых на лице есть маска. Сейчас дисциплина сильно упала, но не нужно расслабляться», — подчеркнул Панов.

Он добавил, что новая система должна функционировать по аналогии с FacePay (способ для полностью бесконтактной оплаты проезда через биометрические данные — Прим. ред). Однако жителям Санкт-Петербурга следует объяснять, каким образом работает это нововведение. Если будут возникать какие-либо сомнения, то этого следует отказаться.