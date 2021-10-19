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Канье Уэст официально сменил имя на псевдоним Йе
Общество
Канье Уэст официально сменил имя на псевдоним Йе
wikipedia.org  /  Patrick Vernack / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 19 октября. Американский рэпер Канье Уэст официально поменял имя на псевдоним Ye (Йе). Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт одобрила запрос музыканта.

Рэпер подал иск 24 августа. Музыкант ждал решения суда около двух месяцев. Такой срок объясняется тем, что по законам США, ведомство должно убедиться, что смена имени не связан с желанием избежать наказания за преступление.

По словам артиста, сменить имя он решил по личным причинам. В 2018 году у певца вышел музыкальный альбом под названием «Ye». В интервью Йе рассказал, что это слово наиболее часто встречается в английском переводе Библии. Артист пояснил, что Ye имеет значение «ты». О желании сменить имя Йе впервые заявил еще три года назад. Также Ye является частью полного имени рэпера, которое у него было до смены.

При этом бывшая жена Йе Ким Кардашьян оставила фамилию бывшего мужа — Уэст. Отмечается, что рэпер продолжает носить обручальное кольцо на пальце. Во время, когда появилась информация о разводе супругов, источники сообщали, что артисту ненавистен образ жизни семейства Кардашьян.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом. Девушка неоднозначно высказалась о возможных отношениях с музыкантом.

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Канье Уэст имя йе
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