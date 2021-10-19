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Новогодние праздники признали лучшим временем для оформления кредита
Экономика
Новогодние праздники признали лучшим временем для оформления кредита
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 19 октября. Банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов в разгар летних отпусков и в канун новогодних праздников, рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Как правило, ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Однако в некоторые периоды года банкам становится важнее найти клиентов, пояснил специалист в беседе с «Прайм».

При этом не следует слишком этому радоваться. Кредиты — финансовый инструмент, которым нужно распоряжаться очень осторожно, всегда нужно смотреть на ваши личные обстоятельства — например, не стоит обращаться к заёмным средствам в отрыве от ваших жизненных целей. Выплаты по займам должны составлять не более 50% от вашего ежемесячного дохода, посоветовал экономист. Нужно помнить, что взятие взаймы сопровождается большим количеством нюансов и рисков, подчеркнула независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

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