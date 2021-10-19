Мишустин анонсировал запуск соглашений о защите капиталовложений в 11 регионах

Москва, 19 октября. Соглашения о защите капиталовложений заработают в 11 регионах России до конца года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель кабмина в понедельник выступил на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Премьер отметил, что ключевым драйвером восстановления деловой активности стал инвестиционный спрос.

Мишустин напомнил, что в прошлом году в России создали механизм соглашений о поощрении и защите капиталовложений. Теперь готовится запуск на региональном уровне. Происходит формирование инвестиционного стандарта.

«Отбираются лучшие практики и системы стимулов, чтобы повысить качество взаимодействия с инвесторами и форсировать привлечение средств в субъекты РФ. До конца текущего года планируется его пилотное внедрение в 11 регионах», — цитирует Мишустина «Россиийская газета».

По его словам, таким образом, власти планируют привлечь инвестиции в небольшие и средние проекты, эффективные в масштабах одного или нескольких регионов.

Ранее исследование аналитиков EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям показало, что регуляторные барьеры и медленные темпы роста национальной экономики мешают международным компаниям наращивать инвестиции в России. Иностранные предприниматели считают, что для повышения эффективности бизнеса в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования и трудовых отношений.