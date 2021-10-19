Адвокат Зуй призвала при покупке квартиры проверять договор аренды земельного участка

Москва, 19 октября. Юрист Ирина Зуй перечислила риски покупки новой квартиры в России, о которых мало кто знает.

Адвокат в беседе с «Российской газетой» рассказала, что застройщики часто берут землю под застройку в аренду у государства, а не выкупают ее. Она отметила, что земля будет переходить дольщику в собственность на праве составной части общего имущества.

«Вид права застройщика на землю указан в свидетельстве о государственной регистрации права. <..> При выдаче этого заявления проверяется право арендодателя на заключение договора субаренды, право на застройку земельного участка», — сообщила она.

Юрист отметила, что в данном случае важно обращать внимания на условия договора. Если застройщик арендовал земли под деловую застройку, а строит многоквартирный дом, то это нарушение может для покупателей создать неприятности. Также часто встречается строительство жилых домов на участках сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Специалист порекомендовала перед началом процедуры покупки ознакомиться с договором аренды земельного участка застройщиком, с инвестиционным контрактом, привлекая к ознакомлению юриста. По ее словам, покупку квартиру на «первичке» можно только по договору долевого участия в строительстве.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках снизился по итогам третьего квартала в Санкт-Петербурге на 44%. Эксперты отмечают, что охлаждение интереса со стороны покупателей наблюдается на первичном рынке жилья по всей стране.