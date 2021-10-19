Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 02:16
02:15
Происшествия
Жертвами перестрелок в барах США за выходные стали 11 человек
02:00
Экономика
Экономист Лобода об энергокризисе: Богатая Швейцария с тревогой начала подготовку к зиме
01:56
Общество
Депутат Заксобрания Панов обсудил ПДД для электросамокатов и средства СИЗ в транспорте
01:27
Общество
Канье Уэст официально сменил имя на псевдоним Йе
01:22
Общество
Предполагаемую убийцу девочки в Вологде задержали при попытке бегства в Карелии
01:20
Экономика
Новогодние праздники признали лучшим временем для оформления кредита
01:02
Экономика
Мишустин анонсировал запуск соглашений о защите капиталовложений в 11 регионах
00:56
Общество
Адвокат Зуй призвала при покупке квартиры проверять договор аренды земельного участка
00:54
Общество
Парацетамол стал одним из самых востребованных препаратов во время пандемии
00:51
Политика
Госдеп США проведет расследование из-за действий Байдена при выводе войск из Афганистана
Все новости

Адвокат Зуй призвала при покупке квартиры проверять договор аренды земельного участка

  /   Обновлено: 19 октября 2021 00:56
Общество
Адвокат Зуй призвала при покупке квартиры проверять договор аренды земельного участка
pixabay.com

Москва, 19 октября. Юрист Ирина Зуй перечислила риски покупки новой квартиры в России, о которых мало кто знает.

Адвокат в беседе с «Российской газетой» рассказала, что застройщики часто берут землю под застройку в аренду у государства, а не выкупают ее. Она отметила, что земля будет переходить дольщику в собственность на праве составной части общего имущества.

«Вид права застройщика на землю указан в свидетельстве о государственной регистрации права. <..> При выдаче этого заявления проверяется право арендодателя на заключение договора субаренды, право на застройку земельного участка», — сообщила она.

Юрист отметила, что в данном случае важно обращать внимания на условия договора. Если застройщик арендовал земли под деловую застройку, а строит многоквартирный дом, то это нарушение может для покупателей создать неприятности. Также часто встречается строительство жилых домов на участках сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Специалист порекомендовала перед началом процедуры покупки ознакомиться с договором аренды земельного участка застройщиком, с инвестиционным контрактом, привлекая к ознакомлению юриста. По ее словам, покупку квартиру на «первичке» можно только по договору долевого участия в строительстве.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках снизился по итогам третьего квартала в Санкт-Петербурге на 44%. Эксперты отмечают, что охлаждение интереса со стороны покупателей наблюдается на первичном рынке жилья по всей стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Адвокат Зуй призвала при покупке квартиры проверять договор аренды земельного участка
долевое строительство покупка квартиры земельные участки
Комментировать