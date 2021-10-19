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Политика
Госдеп США проведет расследование из-за действий Байдена при выводе войск из Афганистана
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Госдеп США проведет расследование из-за действий Байдена при выводе войск из Афганистана
Политика
Госдеп США проведет расследование из-за действий Байдена при выводе войск из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Вашингтон, 19 октября. Войска Соединенных Штатов Америки были выведены из Афганистана решением администрации президента страны Джо Байдена. Генеральный инспектор Госдепа США начинает свое расследование по данному факту.

Помимо этого, ведомство рассмотрит ряд других действий американского президента в дипломатической сфере. Среди них программа выдачи специальных виз иммигрантам, расселение беженцев и эвакуация работников посольства Соединенных Штатов из Кабула. Об этом стало известно в понедельник из публикации газеты Politico, сославшуюся на источники в Госдепе и Конгрессе США, а также на имеющиеся в распоряжении издания документы.

Джо Байден все больше отстраняется от ряда государств, где при нем произошли значительные политические изменения. Ряд высокопоставленных чиновники из союзных с США государств выразили недоверие по отношению к выбранному президентом страны внешнеполитическому курсу.

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