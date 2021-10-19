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Росстат усовершенствует методы оценки бедности россиян
Общество
Росстат усовершенствует методы оценки бедности россиян
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Москва, 19 октября. При измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. В частности, новые подходы для расчета бедности ориентированы на многодетные семьи и пожилых людей.

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы. Сумма лота — 3,52 млн руб. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года, указано на сайте.

Желающие могли подать заявку на участие до 18 октября. Предполагается, что наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени — по крайней мере более одного года. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.

Ранее Росстат также сообщил, что трудовые мигранты, проживающие на территории России на постоянной основе, примут участие в общенациональной переписи населения. Безопасность сотрудников ведомства будут обеспечивать участковые.

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